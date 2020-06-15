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В офісі SAGA Development пройшли обшуки

15.06.2020 - 12:55

Співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до офісу компанії SAGA Development.

Про це написав генеральний директор будівельної компанії Андрій Вавриш у себе в Facebook.

"Мої співробітники зловили купу інвестнянь від ДБР, які прийшли привітати з новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без паперових документів, повністю діджіталізіроване – вони були вражені", – написав Вавриш.

Згідно з копією судової постанови про обшук, яку опублікував забудовник, "в ході досудового слідства перевіряються відомості про законність будівництва на земельних ділянках міста Києва".

У документі перераховані 11 побудованих або споруджуваних ЖК під девелопментом SAGA.

Вавриш повідомив, що правоохоронці цікавилися забудовою SAGA Development на землях Національної академії внутрішніх справ. Йдеться про комплекс O2 RESIDENCE на 22-му кілометрі Бориспільського шосе. За словами девелопера, ДБР розслідує справу за статтею "Зловживання службовим становищем".

Сам Вавриш звинуватив правоохоронні органи у "протидії законній господарській діяльності".

Як писали НЕРУХОМІ, СК SAGA Development - девелоперська компанія, заснована у 2016 році як Riverside Development. З 2018 року набула сучасну назву і успішно розвивається на ринку будівництва нерухомості України. Компанія здійснює повний спектр девелоперських послуг, реалізуючи свої проєкти в Києві та Одесі.

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