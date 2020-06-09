В Одеській області планують створити місто-курорт з гральної зоною

Місто-курорт "Дунайя" в Одеській області може залучити $2,5 млрд

Проєкт передбачає поповнення номерного фонду готелів на 20 тис. номерів і створення 25 тис. робочих місць.

Про це розповів голова правління туристичної асоціації Одеської області Фазіль Аскеров.

За його словами, державний проєкт "Дунайя" буде являти собою цілорічний курорт з гемблінг (гральної) зоною. Курорт планується розмістити на косі між озером Сасик і Чорним морем. Площа курорту складе 500 га з набережної більше 10 км. На території розмістяться більше 80 готелів, в тому числі найменший на 150 номерів і найбільший на 1 тис. номерів.

Курорт побудують на косі dumskaya.net

Аскеров додав, що проєктом передбачається також створення майданчика для проведення музичних фестивалів місткістю до 50 тис. осіб.

Згідно з планом, перші готелі курорту "Дунайя" відкриються у 2022 році. Курорт прийме перший мільйон туристів у 2025 році, і до 2030 року їх число досягне 6 млн. щорічно.

За словами глави туристичної асоціації Одеської області, презентація проєкту для широкого загалу відбудеться після закінчення карантину. Ініціатором проєкту є президент України, архітектором проєкту виступила команда Сергія Гусєва, а одним з ідейних авторів є голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.