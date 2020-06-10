У Святошинському районі без дозволу зводять багатоквартирний будинок

18:50, 10.06.2020 21

У Святошинському районі зводять багатоквартирний Клубний будинок ПАВЛЕНКО ХОЛЛ без дозвільних документів, вихідних даних та з порушенням цільового призначення землі.

Про це йдеться в експертній думці НЕРУХОМІ щодо КБ ПАВЛЕНКО ХОЛЛ.

Клубний будинок ПАВЛЕНКО ХОЛЛ

Попри те, що дозвільних документів немає, а інформація про генпідрядника, проектувальника та інших учасників будівництва відсутня – на сайті об’єкта зазначається, що будівельні роботи вже ведуться. Зокрема, це підтверджується фото в розділі "хід будівництва".

Також будинок споруджується з порушенням цільового призначення земельної ділянки, а вихідні дані на проектування забудовник взагалі не отримував. Однак, незважаючи на це, на сайті ПАВЛЕНКО ХОЛЛ заявляється про здачу об’єкта в експлуатацію у 2020-му році.

Детальніше про ці та інші невідповідності, та чим вони загрожують інвесторам Клубного будинку ПАВЛЕНКО ХОЛЛ – читайте на сторінці КБ, в розділі Документи.

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