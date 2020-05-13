У Києві протестували проти будівництва ЖК Edeldorf. Фото

18:58, 13.05.2020

У вівторок, 12 травня, кияни провели акцію протесту проти незаконного будівництва житлового комплексу Edeldorf.

Будівництво проходить у Печерському районі столиці за адресою вул. Старонаводницька, 42-44, передає NewsOne.

Забудовником цього ЖК є Edelburg Development, що належить скандальному екс-голові київської Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергію Кучеру, який, за повідомленнями ЗМІ, досі зберігає контроль над ДАБІ.

Всього в акції взяли участь більше сотні киян.

Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf
newsone.ua
Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf
newsone.ua
Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf
newsone.ua

Як раніше повідомляли НЕРУХОМІ, новий житловий комплекс Edeldorf, який будується на Печерську, міг би стати ідеальним місцем для життя, якби не одне "але". Через неповний комплект документів, суди з Мінкультом, порушення цільового призначення земельної ділянки, загрозливу близькість кладовища і розслідування ДБР – цей будинок мрії може так і залишитися черговою недобудовою на мапі столиці.

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