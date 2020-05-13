УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Об'єкти

У Києві протестували проти будівництва ЖК Edeldorf. Фото

13.05.2020 - 18:58

У вівторок, 12 травня, кияни провели акцію протесту проти незаконного будівництва житлового комплексу Edeldorf.

Будівництво проходить у Печерському районі столиці за адресою вул. Старонаводницька, 42-44, передає NewsOne.

Забудовником цього ЖК є Edelburg Development, що належить скандальному екс-голові київської Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергію Кучеру, який, за повідомленнями ЗМІ, досі зберігає контроль над ДАБІ.

Всього в акції взяли участь більше сотні киян.

Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf

newsone.ua

Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf

newsone.ua

Кияни протестували проти будівництва ЖК Edeldorf

newsone.ua

Як раніше повідомляли НЕРУХОМІ, новий житловий комплекс Edeldorf, який будується на Печерську, міг би стати ідеальним місцем для життя, якби не одне "але". Через неповний комплект документів, суди з Мінкультом, порушення цільового призначення земельної ділянки, загрозливу близькість кладовища і розслідування ДБР – цей будинок мрії може так і залишитися черговою недобудовою на мапі столиці.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

За неповних два тижні травня "теплих кредитів" видали більше, ніж у квітні

14.05.2020 - 16:09
Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Статистика CBRE може не відображати реальної картини

14.05.2020 - 16:03
Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

Земельна ділянка знаходиться у Деснянському районі

14.05.2020 - 15:04
Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Елітний комплекс The Continuum складається з 522 квартир

14.05.2020 - 14:14
На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання вже можна буде підключати у висотках з 1 червня

14.05.2020 - 13:55