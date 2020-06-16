У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

У Києві пройшла акція протесту проти будівництва житлового комплексу CITY HUB у Солом'янському районі.

Мітинг відбувся біля будівлі Державного бюро розслідуваннь.

Активісти заявляють, що на землях Міністерства внутрішніх справ ведуться незаконні будівництва, і якщо їх не зупинити, "на ринку може з'явитися будівельна піраміда" з недобудовами та обдуреними інвесторами.

Протестувальники тримали плакати "Обережно – шахраї", "З нас досить Укрбуду", "Будівельні афери – будемо чекати або діяти?", тощо. За словами активістів, один з таких об'єктів – ЖК CITY HUB, який будівельна компанія Інтергал-Буд незаконно будує в Солом'янському районі Києва під виглядом реконструкції гуртожитків Національної академії внутрішніх справ.

Протести біля будівлі ДБР facebook.com/stopsvavillyu

Йдеться про земельну ділянку площею 1,6 га за адресою вул. Кудряшова, 8-10. Його цільове призначення, згідно з розпорядженням КМДА, для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитків.

Ресурс НЕРУХОМІ поставив ЖК CITY HUB низьку оцінку в рейтингу. Експерти з'ясували, що земельна ділянка не належить і не перебуває в користуванні забудовника. Обидві земельні ділянки надані Національною академією внутрішніх справ для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку по вул. Кудряшова 8-10 в Солом'янському районі Києва розпорядженням КМДА №604 від 23.05.2017 року.

Так, згідно з розпорядженням, цільове призначення земельних ділянок: "Для будівництва і обслуговування будівель навчальних закладів. Для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитків", що не відповідає рекламі житлового комплексу.