У Києві два ЖК можуть лишитися без світла через мільйонні борги

14:51, 18.05.2020

Два великих київських житлових комплекси у Дарницькому районі накопичили борги у 2,5 мільйона гривень за електрику і ризикують залишитися без енергопостачання.

Така інформація оприлюднена на сайті Київської міської державної адміністрації. Йдеться про новобудови – ЖК ПАТРІОТИКА та ЖК СТАТУС ГРАД, які розташовані недалеко від метро "Осокорки".

"Розумію, що інвестори, які вклали свої кошти ужитло, яке не добудував забудовник, стали, по суті, заручниками ситуації. Фактично, зазначені житлові комплекси вважаються об'єктами незавершеного будівництва, а не введеними в експлуатацію житловими будинками. Для повноцінного та безпечного функціонування житлових комплексів необхідно виконати технічні умови, щоб переключити будівлі на постійну схему електропостачання. Однак це має зробити забудовник, або, якщо останній відмовляється це зробити, інвестори. Робити це за рахунок платників податків, тобто за рахунок міського чи державного бюджету, – незаконно", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Кому в Києві відключать світло за несплату pixabay.com

Начальник відділу з приєднання до електричних мереж ЗАТ ДТЕК Київські електромережі Ірина Толпиго вважає, що забудовник не виконав надані у 2015 році технічні умови.

"Для кожного етапу – відповідні заходи. Що стосується ПАТРІОТИКИ, то технічні заходи для приєднання до мережі цих будинків, на сьогоднішній день, виконуються не в повному обсязі. Для того щоб забезпечити живлення комплексу ПАТРІОТИКИ та ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ має бути побудована підстанція 110/10 кВ Аркада. Забудовник взяв на себе таке зобов'язання. Але його не виконав. Без цієї підстанції забезпечити якісне і безпечне електропостачання вказаним житловим комплексам неможливо", – резюмувала вона.

Адреси, за якими може бути відключена електроенергія в ЖК

ЖК ПАТРІОТИКИ:

вул. Софії Русової, 7, 7Г, 5Б, 3В, 3

вул. Бориса Гмирі, 14А, 16А

ЖК СТАТУС ГРАД:

вул. Завальна, 10Б, 10В, 10Г.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві через плутанину між забудовником і компанією ДТЕК виявилися знеструмлені будинки ЖМ ПАТРІОТИКИ по вулиці Бориса Гмирі.