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ТРЦ Retroville нарешті запускається: стала відома дата відкриття центру

15:36, 7.05.2020

Київський торгово-розважальний і бізнес-центр Retroville (розташований на Проспекті Правди, 47) відкриється вже зовсім скоро – 29 травня.

Про це розповіли у компанії Colliers International (Україна), яка виступає консультантом щодо проекту.

Підкреслимо, що запуск ТРЦ неодноразово переносився, проте у квітні об'єкт таки отримав реєстрацію права власності та сертифікат про готовність до експлуатації. Першими тут роботу почнуть рітейлери, робота яких не підпадає під карантинні обмеження. А саме: А саме: продуктові і будівельні гіпермаркети, аптеки, магазини засобів зв'язку та з продажу солодощів, тощо.

ТРЦ Retroville готовится открыть двери

propertytimes.com.ua

Станом на початок травня ТРЦ заповнений брендами на 86%, а 68% орендарів проводять адаптаційні роботи. У новому центрі також будуть кінотеатр, дитячий розважальний центр, фітнес клуб, а також фудкорт і ресторани.

Організатори запевняють, що відкриття пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм безпеки.

Довідка: ТРЦ Retroville – дворівневий багатофункціональний комплекс, розташований в Києві на пр. Правди, 47. Його загальна площа становить 118 991 кв.м., з яких 11 147 кв.м. займає бізнес-центр класу "B". Орендна площа (GLA) – 91 864 кв.м.

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