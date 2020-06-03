УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Об'єкти

Суд скасував обмеження з проєктування будівлі у центрі Києва

3.06.2020 - 19:46

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) рішенням від 28 травня скасував певні абзаци містобудівних умов і обмежень (МУО) по проєктуванню будівлі на вул. Євгена Коновальця, 30 у Печерському районі Києва.

Вони зобов'язують забудовника отримати відповідні висновки від органів охорони культурної спадщини, зокрема, граничної висоти новобудови.

Зокрема, суд постановив вилучити абзац МУО, який визначав, що ділянку на вул. Євгена Коновальця, 30 знаходиться у межах Центральної планувальної зони Києва.

31 січня Департамент містобудування КМДА затвердив МУО для проеєктування новобудови, встановивши її граничну висоту не вище 27 метрів.

Натомість ОАСК погодився з доводами позивача і визнав відсутність правових підстав у тому, що ділянка знаходиться у Центральній планувальній зоні, оскільки на момент розгляду справи Київрада не затвердила План зонування території центру міста, тому, на думку суду, межі історичного ареалу столиці не затверджені належним чином.

Гранична висота будівлі тепер може бути вище 27 метрів

flickr.com

Остаточно висоту будівлі тепер буде визначати проєктна документація, яка може бути набагато вищою. З обох сторін згаданої ділянки розташовані новобудови ЖК АРИСТОКРАТ і SKYLINE, висота яких становить 23 і 25 поверхів.

Коментарі

859
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Суд заборонив будівництво на території музею в Пирогово

Суд заборонив будівництво на території музею в Пирогово

Прокуратура Києва пред'явила позов про скасування права оренди

3.06.2020 - 16:51
Якщо помилково скасували субсидії: в Мінсоцполітики розповіли, що робити

Якщо помилково скасували субсидії: в Мінсоцполітики розповіли, що робити

У травні відбулася процедура перевизначення права отримання субсидії

3.06.2020 - 16:00
Київська влада відкриє в'їзд на Русанівські сади

Київська влада відкриє в'їзд на Русанівські сади

Шлагбауми будуть демонтовані

3.06.2020 - 15:21
У Києві захистили площу Мистецтв від забудови

У Києві захистили площу Мистецтв від забудови

За рішенням Київради там буде сквер

3.06.2020 - 14:07
Небувалий попит на "теплі кредити": в травні українці залучили понад 330 млн грн

Небувалий попит на "теплі кредити": в травні українці залучили понад 330 млн грн

Підвищення енергоефективності будівель дозволяє істотно знизити комунальні платежі

3.06.2020 - 14:07