Суд скасував обмеження з проєктування будівлі у центрі Києва

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) рішенням від 28 травня скасував певні абзаци містобудівних умов і обмежень (МУО) по проєктуванню будівлі на вул. Євгена Коновальця, 30 у Печерському районі Києва.

Вони зобов'язують забудовника отримати відповідні висновки від органів охорони культурної спадщини, зокрема, граничної висоти новобудови.

Зокрема, суд постановив вилучити абзац МУО, який визначав, що ділянку на вул. Євгена Коновальця, 30 знаходиться у межах Центральної планувальної зони Києва.

31 січня Департамент містобудування КМДА затвердив МУО для проеєктування новобудови, встановивши її граничну висоту не вище 27 метрів.

Натомість ОАСК погодився з доводами позивача і визнав відсутність правових підстав у тому, що ділянка знаходиться у Центральній планувальній зоні, оскільки на момент розгляду справи Київрада не затвердила План зонування території центру міста, тому, на думку суду, межі історичного ареалу столиці не затверджені належним чином.

Гранична висота будівлі тепер може бути вище 27 метрів flickr.com

Остаточно висоту будівлі тепер буде визначати проєктна документація, яка може бути набагато вищою. З обох сторін згаданої ділянки розташовані новобудови ЖК АРИСТОКРАТ і SKYLINE, висота яких становить 23 і 25 поверхів.