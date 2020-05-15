Суд скасував арешт ЖК "Зелений замок"

17:08, 15.05.2020

Суд скасував арешт незавершеного будівництва ЖК "Зелений замок" по вул. Мирній, 2/1 у Києві, який був накладений постановою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва від 4 травня.

7 квітня слідчий суддя наклав на нього арешт із забороною користування та проведення будь-яких будівельних робіт.

Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"
НЕРУХОМІ
Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"
НЕРУХОМІ
Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"
НЕРУХОМІ

Суд встановив, що на ділянці площею 0,08 га на вул. Мирна 2/1 здійснюється самовільне будівництво і наклав арешт на недобудований об'єкт, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, що розслідується Нацполіцією з квітня 2019 року. Проте 4 травня Шевченківський районний суд арешт скасував.

НЕРУХОМІ зазначали, що ЖК "Зелений замок" має низький рейтинг – 2.0. На це вплинула відсутність документації, незважаючи на звернення експертів ресурсу, а також локація комплексу і хід його будівництва.

Інші новини

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

19:00, 15.05.2020

Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Класичні котеджі втрачають популярність

18:20, 15.05.2020

Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Кличко вважає неприпустимим залишити сферу містобудування без контролю

18:00, 15.05.2020

І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

Чиновники запевняють, що за документами там будівель не повинно бути

17:37, 15.05.2020

Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

У КМДА розповіли про основні помилки

17:19, 15.05.2020