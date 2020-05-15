Суд скасував арешт ЖК "Зелений замок"

Суд скасував арешт незавершеного будівництва ЖК "Зелений замок" по вул. Мирній, 2/1 у Києві, який був накладений постановою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.
Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва від 4 травня.
7 квітня слідчий суддя наклав на нього арешт із забороною користування та проведення будь-яких будівельних робіт.
Суд встановив, що на ділянці площею 0,08 га на вул. Мирна 2/1 здійснюється самовільне будівництво і наклав арешт на недобудований об'єкт, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, що розслідується Нацполіцією з квітня 2019 року. Проте 4 травня Шевченківський районний суд арешт скасував.
НЕРУХОМІ зазначали, що ЖК "Зелений замок" має низький рейтинг – 2.0. На це вплинула відсутність документації, незважаючи на звернення експертів ресурсу, а також локація комплексу і хід його будівництва.