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Суд скасував арешт ЖК "Зелений замок"

15.05.2020 - 17:08

Суд скасував арешт незавершеного будівництва ЖК "Зелений замок" по вул. Мирній, 2/1 у Києві, який був накладений постановою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

Про це свідчить постанова Шевченківського районного суду Києва від 4 травня.

7 квітня слідчий суддя наклав на нього арешт із забороною користування та проведення будь-яких будівельних робіт.

Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"

НЕРУХОМІ

Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"

НЕРУХОМІ

Як проходить будівництво ЖК "Зелений замок"

НЕРУХОМІ

Суд встановив, що на ділянці площею 0,08 га на вул. Мирна 2/1 здійснюється самовільне будівництво і наклав арешт на недобудований об'єкт, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, що розслідується Нацполіцією з квітня 2019 року. Проте 4 травня Шевченківський районний суд арешт скасував.

НЕРУХОМІ зазначали, що ЖК "Зелений замок" має низький рейтинг – 2.0. На це вплинула відсутність документації, незважаючи на звернення експертів ресурсу, а також локація комплексу і хід його будівництва.

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