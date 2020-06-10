Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

15:20, 10.06.2020 165

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав забудовника знести поверхи в двох будинках на вулиці Стеценка, 30.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

"Встановлено, що на зазначеній земельній ділянці здійснено будівництво багатоповерхових будинків. Незважаючи на те, що ділянка належить до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більше 4 поверхів), забудовник побудував 5-ти і 8-ми поверхові будівлі", – йдеться у повідомленні.

Забудовник повинен буде знести верхні поверхи
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У підсумку прокуратура подала до Окружного адмінсуду Києва позов з вимогою зобов'язати забудовника за свій рахунок провести перебудову самочинно збудованих об'єктів, шляхом приведення їх до поверховості, визначеної Генеральним планом Києва.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві будівництво висоток буде відбуватися виключно за межами центральних та історичних районів.

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