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Справа недобудов Укрбуду зрушиться з мертвої точки: в Міноборони знайшли рішення

28.05.2020 - 13:40

У Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати договори з Київміськбудом про добудову 4 з 23 ЖК, що будуються на землях Міноборони.

Про це повідомив Ігор Халімон, радник міністра оборони, на зустрічі з інвесторами ЖК Укрбуд, що відбулася 26 травня.

Йдеться про такі житлові комплекси: Чарівне МІСТО, URBAN PARK, ART HOUSE і ОБЕРІГ-2. Проте наголошується, що договір буде укладено на колишніх умовах.

За його словами, відпрацьований і запущений механізм дозволить вже на початку червня цього року звільнити зазначені ЖК від судових справ і вирішити проблемні питання з юридичним статусом замовника будівництва одного з ЖК, що знаходиться під егідою Міноборони.

Проблемні питання добудови на даний момент стосуються тільки двох з чотирьох зазначених ЖК (чарівне МІСТО і URBAN PARK). Однак укладення договорів з Київміськбудом можливо тільки відразу за чотирма ЖК, оскільки питання комплексне і стосується передачі будмайданчиків від Укрбуду до Київміськбуду.

ЖК Urban Park

НЕРУХОМІ

Як повідомляли НЕРУХОМІ, президента України Володимира Зеленського просять допомогти зняти штучні обмеження з боку чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), КМДА, Київради і Міноборони України для передачі Київміськбуду житлових комплексів корпорації Укрбуд.

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