Скандальна забудова ЖК 50 Avenue: влада Києва скасували початок виконання робіт

15:24, 12.05.2020

Влада міста Києва скасували початок виконання робіт скандальної забудови ЖК 50 Avenue на Шулявці.

Про це експертам ресурсу НЕРУХОМІ повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у відповідь на запит.

Так, згідно з наказом від 26.03.2020 №70 скасовані права на початок виконання підготовчих робіт на об'єкті торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та озелененням скверу на проспекті Перемоги. Як зазначається, замовником будівництва виступало ТОВ "Шулявка".

Скандальне будівництво на Шулявці НЕРУХОМІ

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що забудовник ЖК 50 Avenue на Шулявці веде роботи без дозвільних документів. Відомості про будівництво комплексу не підтверджуються жодною інформацією. Також, замовником будівництва надаються недостовірні дані на інформаційному стенді, що вводить в оману інвесторів.

Підкреслимо, що за станом на 30 квітня забудовник ЖК 50 Avenue активно проводив будівельні роботи, також працювала тут спецтехніка.