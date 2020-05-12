Скандальна забудова ЖК 50 Avenue: влада Києва скасували початок виконання робіт

15:24, 12.05.2020

Влада міста Києва скасували початок виконання робіт скандальної забудови ЖК 50 Avenue на Шулявці.

Про це експертам ресурсу НЕРУХОМІ повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у відповідь на запит.

Так, згідно з наказом від 26.03.2020 №70 скасовані права на початок виконання підготовчих робіт на об'єкті торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та озелененням скверу на проспекті Перемоги. Як зазначається, замовником будівництва виступало ТОВ "Шулявка".

Скандальне будівництво на Шулявці
НЕРУХОМІ

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що забудовник ЖК 50 Avenue на Шулявці веде роботи без дозвільних документів. Відомості про будівництво комплексу не підтверджуються жодною інформацією. Також, замовником будівництва надаються недостовірні дані на інформаційному стенді, що вводить в оману інвесторів.

Підкреслимо, що за станом на 30 квітня забудовник ЖК 50 Avenue активно проводив будівельні роботи, також працювала тут спецтехніка.

Інші новини

У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

Кличко попросили обгрунтувати вирубку дерев

16:29, 13.05.2020

Кличко показав незвичайний фонтан, який скоро з'явиться у Києві. Відео

Фонтан встановлять у парку "Володимирська гірка"

13:52, 13.05.2020

Несподіваний поворот у справі "Укрбуд": суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт

Микитася підозрюють у махінаціях з квартирами для Нацгвардії

13:52, 13.05.2020

В Україні орендарі ТРЦ втратили через карантин більше 50 млрд гривень

Бізнес підрахував втрати від карантину в Україні

18:50, 12.05.2020

51 ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

Обіцяні до введення до кінця 2020 року новобудови

18:23, 12.05.2020