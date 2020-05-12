УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Об'єкти

Скандальна забудова ЖК 50 Avenue: влада Києва скасували початок виконання робіт

12.05.2020 - 15:24

Влада міста Києва скасували початок виконання робіт скандальної забудови ЖК 50 Avenue на Шулявці.

Про це експертам ресурсу НЕРУХОМІ повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у відповідь на запит.

Так, згідно з наказом від 26.03.2020 №70 скасовані права на початок виконання підготовчих робіт на об'єкті торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та озелененням скверу на проспекті Перемоги. Як зазначається, замовником будівництва виступало ТОВ "Шулявка".

Скандальне будівництво на Шулявці

НЕРУХОМІ

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що забудовник ЖК 50 Avenue на Шулявці веде роботи без дозвільних документів. Відомості про будівництво комплексу не підтверджуються жодною інформацією. Також, замовником будівництва надаються недостовірні дані на інформаційному стенді, що вводить в оману інвесторів.

Підкреслимо, що за станом на 30 квітня забудовник ЖК 50 Avenue активно проводив будівельні роботи, також працювала тут спецтехніка.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Під Києвом інженер привласнив гроші, які повинні були піти на ремонт дахів

Під Києвом інженер привласнив гроші, які повинні були піти на ремонт дахів

Інженер підробив акти приймання виконаних будівельних робіт

12.05.2020 - 15:35
У Департаменті будівництва КМДА з'явилося нове керівництво

У Департаменті будівництва КМДА з'явилося нове керівництво

Кличко призначив в.о. глави Департаменту будівництва

12.05.2020 - 15:33
Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

Жителям столичної Оболоні відключать гарячу воду: перелік вулиць

Гарячої води не буде з 12 по 25 травня

11.05.2020 - 16:47
Петиція про відхилення проєкту Генплану Києва: автори заявили про корупцію

Петиція про відхилення проєкту Генплану Києва: автори заявили про корупцію

Петиція опублікували на сайті столичної міської ради

11.05.2020 - 15:54
Масштабна аварія на водопроводі в Києві: 6 районів залишилися без води

Масштабна аварія на водопроводі в Києві: 6 районів залишилися без води

Ремонтникам вдалося за ніч усунути неполадки

11.05.2020 - 15:46