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Прокуратура проведе експертизу щодо столичного житлового комплексу OBOLON PLAZA

20.05.2020 - 19:00

По будівництву житлового комплексу OBOLON PLAZA у Києві призначена комплексна експертиза.

Про це йдеться у постанові Київської прокуратури №5. У квітні суд надав доступ до додаткових матеріалів, необхідних для проведення дослідження цього будівництва.

"Зокрема, 10 квітня суд надав прокурорам доступ до оригіналу дозволу ДАБК на будівельні роботи щодо об'єкту "Будівництво багатофункціонального комплексу у складі закладів громадського харчування, торгівлі, офісних приміщень, житлових приміщень і підземного паркінгу на перетині вул. Маршала Малиновського та проспекту Оболонського, Київ", який знаходиться у ТОВ "Соллур". Зауважимо, що зазначений дозвіл на будівельні роботи ДАБІ видала у лютому 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Будівництво OBOLON PLAZA

Зазначена ділянка з 2006 року перебуває в оренді ТОВ "Соллур". У березні 2016 року Київрада внесла зміни до договору оренди, змінивши вид використання з "для будівництва, експлуатації та обслуговування ділового центру багатофункціонального призначення" на "для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-ділового центру багатофункціонального призначення". Раніше на цій ділянці був ринок. Він був знесений тракторами у грудні 2016 року.

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