Оголошено в розшук забудовника, який звів ЖК на території НДІ енергетики у Києві

19:26, 26.05.2020 972 1

В Україні оголосили в розшук забудовника, який зводив ЖК на території НДІ енергетики у Подільському районі Києва.

Про це повідомляється на сайті МВС України.

"Слідчі Національної поліції України оголосили в розшук за розтрату чужого майна забудовника, який організував знесення корпусів Державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні та зведенні на їх місці житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Поліція оголосила в розшук забудовника
golos.ua

Слідчі встановили, що ще в 2012 році забудовник уклав договір з НДІ про реконструкцію об'єкта нерухомого майна. Згідно з документами, за результатами реконструкції держпідприємство мало отримати у власність права на нерухоме майно площею 552,2 кв. м.

Забудовник у результаті зніс нежитлову будівлю, а на його місці побудував житловий комплекс. Водночас житлові та нежитлові приміщення у комплексі надалі були розпродані.

Також встановлено, що підозрюваний вчинив службове підроблення офіційного документа – декларації про початок виконання будівельних робіт у Подільському районі Києва.

Таким чином, учасники злочинної групи завдали Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища України збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень.

Підкреслимо, що НДІ знаходиться за адресою Петропаловская, 40. За цією ж адресою числиться і ЖК НАУКОВИЙ. Забудовником виступає ТОВ ДК Девелопмент. Будинок вважається проблемним і досі не введений у експлуатацію.

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