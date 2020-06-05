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Експерти проаналізували ЖК А136 Highlight House. Відео

5.06.2020 - 17:13

Експерти НЕРУХОМІ спільно з онлайн-сервісом юридичної перевірки нерухомості Monitor.Estate проаналізували житловий комплекс А136 Highlight House.

Вони підкреслили, що будівництво комплексу ЖК А136 на вул. Антоновича, 136-138, здійснюється зі значними порушеннями, які можуть призвести до анулювання дозволу на будівельні роботи.

Зокрема, висотність будівлі у 33 поверхи, яку забудовник DIM Group позиціонує як перевагу – суперечить вимогах чинного законодавства. Згідно з генеральним планом Києва до 2020 року, у тій частині міста будувати можна максимум 9-поверхові будівлі.

Також забудовник використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням. Відповідно до кадастрової карти воно визначено як "для іншої комерційної діяльності". Київська міськрада дозволяла використовувати землю для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру, а не житлового комплексу. Така невідповідність є порушенням містобудівного законодавства. Якщо перевіркою буде встановлено, що будуються не офісні приміщення, а саме житлова забудова – дозвіл на будівництво можуть скасувати.

Про ці та інші невідповідності будівництва ЖК А136, а саме: недотримання пожежної безпеки, кримінальні провадження, порушення шумового режиму тощо – дивіться у відео.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, поруч з історичним центром Києва будується 33-поверховий ЖК з численними порушеннями.

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