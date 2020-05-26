УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Об'єкти

НЕРУХОМІ спільно з Monitor.Estate проаналізували ЖК SVITLO PARK. Відео

26.05.2020 - 20:30

НЕРУХОМІ спільно з онлайн-сервісом юридичної перевірки нерухомості Monitor.Estate проаналізували житловий комплекс SVITLO PARK.

Так, будівництво комплексу на Ніддніпрянському шосе, 2-а має чимало невідповідностей. Зокрема, невідповідність цільового призначення земельної ділянки. Згідно даних кадастрової карти, вона призначена для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Таке цільове призначення не передбачає зведення більше двох десятків будинків до 26 поверхів. Чим керувалася Держінспекція, видаючи дозвіл на будівництво – це питання варто адресувати до правоохоронних органів.

Крім того, правоохоронці мають поставити питання до посадових осіб, які видали 2 липня 2016 року забудовнику містобудівні умови та обмеження. Всупереч невідповідності цільового призначення, вони видані на будівництво житлового, готельно-офісного, торгового комплексів із наземними і підземними паркінгами. Своє рішення в Київраді обґрунтували листом від Департаменту земельних ресурсів, в якому підтвердили можливість такого будівництва через те, що ці землі належать до категорії житлової забудови.

Окрім юридичних питань, інвесторам також варто звернути увагу на те, що ЖК SVITLO PARK будується у промисловій та санітарно-технічній зоні, а поруч знаходиться ТЕЦ-5 та високовольтна лінія електропередач. Усі ці моменти необхідно усвідомлювати, якщо ви обираєте саме цей житловий комплекс для придбання квартири.

Зауважимо, що рейтинг документів ЖК SVITLO PARK на ресурсі НЕРУХОМІ складає всього 1,4 з десяти можливих балів.

Детальніше – у відео.

Як повідомляли НЕРУХОМІ у Голосіївському районі столиці будується барвистий ЖК з темною історією.

Коментарі

983
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Оголошено в розшук забудовника, який звів ЖК на території НДІ енергетики у Києві

Оголошено в розшук забудовника, який звів ЖК на території НДІ енергетики у Києві

Підозрюваний вчинив службове підроблення офіційного документа

26.05.2020 - 19:26
Восени ціна на електроенергію для українців може зрости

Восени ціна на електроенергію для українців може зрости

Електроенергія може подорожчати через так звані "зелені тарифи"

26.05.2020 - 19:25
Яка нерухомість оподатковується: в ДПС дали роз'яснення

Яка нерухомість оподатковується: в ДПС дали роз'яснення

Власники великих квартир отримають додаткову квитанцію

26.05.2020 - 18:23
Столична влада оцифрували тисячі будівельних паспортів, виданих за 10 років

Столична влада оцифрували тисячі будівельних паспортів, виданих за 10 років

Кияни тепер зможуть самі перевіряти дані по будівництву

26.05.2020 - 17:59
В Україні обвалилась ціна на газ для населення

В Україні обвалилась ціна на газ для населення

Нафтогаз прогнозує зниження ціни на газ і далі

26.05.2020 - 16:01