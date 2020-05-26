НЕРУХОМІ спільно з Monitor.Estate проаналізували ЖК SVITLO PARK. Відео

НЕРУХОМІ спільно з онлайн-сервісом юридичної перевірки нерухомості Monitor.Estate проаналізували житловий комплекс SVITLO PARK.

Так, будівництво комплексу на Ніддніпрянському шосе, 2-а має чимало невідповідностей. Зокрема, невідповідність цільового призначення земельної ділянки. Згідно даних кадастрової карти, вона призначена для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Таке цільове призначення не передбачає зведення більше двох десятків будинків до 26 поверхів. Чим керувалася Держінспекція, видаючи дозвіл на будівництво – це питання варто адресувати до правоохоронних органів.

Крім того, правоохоронці мають поставити питання до посадових осіб, які видали 2 липня 2016 року забудовнику містобудівні умови та обмеження. Всупереч невідповідності цільового призначення, вони видані на будівництво житлового, готельно-офісного, торгового комплексів із наземними і підземними паркінгами. Своє рішення в Київраді обґрунтували листом від Департаменту земельних ресурсів, в якому підтвердили можливість такого будівництва через те, що ці землі належать до категорії житлової забудови.

Окрім юридичних питань, інвесторам також варто звернути увагу на те, що ЖК SVITLO PARK будується у промисловій та санітарно-технічній зоні, а поруч знаходиться ТЕЦ-5 та високовольтна лінія електропередач. Усі ці моменти необхідно усвідомлювати, якщо ви обираєте саме цей житловий комплекс для придбання квартири.

Зауважимо, що рейтинг документів ЖК SVITLO PARK на ресурсі НЕРУХОМІ складає всього 1,4 з десяти можливих балів.

Детальніше – у відео.

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