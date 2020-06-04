КМДА розпорядилася терміново відновити роботи на проблемному ЖК ЕВРИКА

19:26, 4.06.2020 18

Забудовник повинен відновити всі роботи на житловому комплексі ЕВРИКА, який знаходиться у Голосіївському районі Києва.

Про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп під час виїзної наради на вул. Глушкова, 6, де розташований зазначений об'єкт, повідомляє прес-служба КМДА.

"Деякі житлові будинки житлового комплексу ЕВРИКА, зокрема, №14 і №18 мають високу ступінь будівельної готовності, проте замовник, ТОВ "Аркада-Будівництво", досі не виконав у повному обсязі комплекс робіт з підключення будинків до інженерних мереж", - зазначив Непоп.

Роботи на проблемному ЖК ЕВРИКА повинні поновитися
kyivcity.gov.ua

При цьому ні замовник, ні представники підрядних організацій під час наради не озвучили жодних питань щодо відновлення будівельних робіт на житловому комплексі ЕВРИКА, які стосувалися повноважень КМДА.

"Особливість цього житлового комплексу ще й в тому, що ТОВ "Аркада-Будівництво", відповідно до взятих на себе зобов'язань, повинно завершити будівництво житлових будинків, розпочатих свого часу ЗАТ "Побутрембуд" (№№3, 4, 7, 9 ) у житловому комплексі ЕВРИКА на вул. Академіка Глушкова, 6", - додав столичний чиновник.

Разом з тим, замовник припинив будівельні роботи, обґрунтовуючи свої дії рішенням Правління Національного банку України від 31 жовтня 2019 року, яким зупинено на термін до 1 січня 2021 року окремі види здійснюваних АТ АКБ "Аркада" операцій, а саме: операцій із залучення коштів фізичних осіб.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві в п'ятницю, 29 травня, інвестори трьох житлових комплексів ЕВРИКА, ПАТРІОТИКИ і ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.

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