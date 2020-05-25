Кличко відхрестився від відповідальності з приводу недобудов Укрбуду

11:32, 25.05.2020 625

Мер Києва Віталій Кличко назвав некоректними слова президента Володимира Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів збанкрутілої корпорації Укрбуд.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 22 травня.

"Хочу підкреслити, що компанія Укрбуд – не якась "шарашкіна" контора. Засновником цієї корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет міністрів. І говорити зараз, що Кличко може взяти і сам розібратися з наслідками дій несумлінного забудовника - як мінімум некоректно", - сказав він.

Кличко прокоментував доручення Зеленського щодо Укрбуду Liga.net

За словами Кличка, Київміськбуд, який погодився завершити будівництво об'єктів Укрбуду, щоб інвестори отримали своє житло, зіткнувся з низкою проблем, вирішити які йому раніше обіцяли на державному рівні.

Мер також повідомив, що передача об'єктів Укрбуду до Київміськбуду проходить в плановому режимі.

При цьому він зазначив три проблемні питання, "які не входять до компетенції міського голови":

передача об'єктів з Міноборони до Київміськбуду "на існуючих умовах", це чотири житлові комплекси, що будуються на землях відомства;

ДАБІ видала 16 відмов Київміськбуду про введення в експлуатацію чотирьох готових об'єктів, тому він не може їх прийняти на баланс;

за результатами аудиту, на добудову всіх об'єктів не вистачає понад 2 млрд грн. Ці гроші, за словами Кличка, повернуться в процесі будівництва. "Але зараз потрібно вирішити це питання, і це неможливо зробити без Державної іпотечної установи, підлеглої Мінфіну", – пояснив Кличко.

Він підкреслив, що не може втручатися у діяльність перерахованих відомств. "Єдине, чим може допомогти міська влада – це зменшення фінансового навантаження на забудовника в разі скасування сплати його пайового внеску", – сказав мер Києва.

Раніше НЕРУХОМІ писали, що за словами президента Зеленського, мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії Укрбуд.