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Кличко відхрестився від відповідальності з приводу недобудов Укрбуду

25.05.2020 - 11:32

Мер Києва Віталій Кличко назвав некоректними слова президента Володимира Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів збанкрутілої корпорації Укрбуд.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 22 травня.

"Хочу підкреслити, що компанія Укрбуд – не якась "шарашкіна" контора. Засновником цієї корпорації, під егідою якої велося будівництво, є Кабінет міністрів. І говорити зараз, що Кличко може взяти і сам розібратися з наслідками дій несумлінного забудовника - як мінімум некоректно", - сказав він.

Кличко прокоментував доручення Зеленського щодо Укрбуду

Liga.net

За словами Кличка, Київміськбуд, який погодився завершити будівництво об'єктів Укрбуду, щоб інвестори отримали своє житло, зіткнувся з низкою проблем, вирішити які йому раніше обіцяли на державному рівні.

Мер також повідомив, що передача об'єктів Укрбуду до Київміськбуду проходить в плановому режимі.

При цьому він зазначив три проблемні питання, "які не входять до компетенції міського голови":

  • передача об'єктів з Міноборони до Київміськбуду "на існуючих умовах", це чотири житлові комплекси, що будуються на землях відомства;

  • ДАБІ видала 16 відмов Київміськбуду про введення в експлуатацію чотирьох готових об'єктів, тому він не може їх прийняти на баланс;

  • за результатами аудиту, на добудову всіх об'єктів не вистачає понад 2 млрд грн. Ці гроші, за словами Кличка, повернуться в процесі будівництва. "Але зараз потрібно вирішити це питання, і це неможливо зробити без Державної іпотечної установи, підлеглої Мінфіну", –

    пояснив Кличко.

Він підкреслив, що не може втручатися у діяльність перерахованих відомств. "Єдине, чим може допомогти міська влада – це зменшення фінансового навантаження на забудовника в разі скасування сплати його пайового внеску", – сказав мер Києва.

Раніше НЕРУХОМІ писали, що за словами президента Зеленського, мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії Укрбуд.

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