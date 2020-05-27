Інвестори Аркади вийдуть на акцію протесту: 13 тисяч сімей вимагають відновити будівництво

16:12, 27.05.2020 246

Інвестори банку Аркада збираються вийти у п'ятницю, 29 травня, на безстрокову акцію протесту через зупинку будівництва житлових комплексів ЕВРИКА, ПАТРІОТИКА та ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Про це ресурсу НЕРУХОМІ повідомили активісти.

За їх словами, в законне будівництво інвестували 13 000 сімей з 40 будинків. Зараз будівництво повністю зупинено. 30 000 людей (інвестори та їх сім'ї) втратили фінанси і залишилися без житла.

"Ми багато разів зверталися до влади, але наші проблеми їм не цікаві. Ми змушені вийти на вулиці з безстроковою акцією. Серед нас медпрацівники, переселенці, воїни АТО, люди з інвалідністю, члени багатодітних сімей та просто звичайні українці", – розповіли активісти.

Акція протестів інвесторів будівництв банку Аркада
Скріншот

За попередніми прогнозами на мітингу очікується більше 2 тисяч людей. Мітинг розпочнеться біля головного офісу банку Аркади, потім активісти пройдуть до Офісу президента, а під кінець відправляться до столичної міськадміністрації.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, два великих київських житлових комплекси в Дарницькому районі накопичили борги в 2,5 мільйона гривень за електрику і ризикують залишитися без енергопостачання. Йдеться про новобудови – ЖК ПАТРІОТИКА і ЖК СТАТУС ГРАД, які розташовані недалеко від метро Осокорки.

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