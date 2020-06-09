Дві ділянки – одна без дозволу: як будують ЖК Подол Град Vintage

Дозвіл на будівництво надано на забудову тільки однієї земельної ділянки з двох. Друга – фактично зайнята самовільно.

Про це йдеться в експертній думці НЕРУХОМІ щодо ЖК Подол Град Vintage.

Будівництво ЖК Подол Град Vintage podolgrad-vintage.com.ua

Зазначається, що діючий дозвіл на виконання будівельних робіт надано на забудову тільки однієї земельної ділянки з двох. Одна з них знаходиться в оренді товариства з обмеженою відповідальністю "Фундація "Якісне житло", яке не є учасником будівництва ЖК Подол Град Vintage. Отже, це свідчить про самовільне зайняття землі. Подібне порушення є значним ризиком для отримання в подальшому майнових прав інвесторами.

Крім того, повідомляється, що за період будівництва житлового комплексу Подол Град Vintage, що почалося в 2014 році, дозвіл на будівельні роботи двічі скасовувалося і двічі поновлювався в судовому порядку. Дозвільні документи анулювались на підставі низки порушень містобудівного законодавства, законодавства в сфері охорони культурної спадщини та за результатами перевірки ДАБІ. Однак забудовник оскаржував ці рішення.

Детальніше про ці та інші невідповідності, та чим вони загрожують інвесторам житлового комплексу Поділ Град Vintage – читайте на странице ЖК, в розділі Документи.