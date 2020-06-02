Будівництво ЖК SUNDANCE заборонили: суд наклав арешт на землю

19:20, 2.06.2020 779 1

Дніпровський районний суд заборонив будівництво трьох висоток житлового комплексу SUNDANCE, які планували зводити практично на березі Дніпра, та наклав арешт на земельну ділянку, де були розпочаті будівельні роботи.

Про це йдеться в експертній думці щодо ЖК SUNDANCE на ресурсі НЕРУХОМІ.

Візуалізація проєкту ЖК SUNDANCE

Повідомляється, що в рамках відкритого у 2016 році кримінального провадження щодо будівництва комплексу на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9, було встановлено, що дозвіл на будівництво міг бути підроблений.

Так, 13 березня 2020 року, ухвалою Дніпровського районного суду накладено арешт на земельну ділянку, що знаходиться на території пам'ятки місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпро", із забороною проводити будівельні роботи з метою збереження речових доказів.

Детальніше про ці та інші невідповідності, та чим вони загрожують інвесторам житлового комплексу SUNDANCE – читайте на сторінці ЖК, в розділі Документи.