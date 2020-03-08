Новобудова із зіркою: чому знаменитості шукають сусідів по ЖК

15:02, 8.03.2020

У непрості часи девелоперам доводиться реалізовувати свою продукцію. Конкуренція на будівельному ринку, можливо, не досягла свого апогею, але близька до його досягнення. Досвідченому інвестору і майбутньому власнику житлової нерухомості все частіше недостатньо лише зручною локації, продуманості інфраструктури, "фішок" в дизайні і яскравого опису всіх інших переваг майбутнього житлового комплексу. Потрібно ще щось. Щось унікальне, що виділить ЖК серед всіх інших. І тут в хід йде секретний елемент, який завжди "вистрілює", потрапляє в ціль і призводить до збільшення продажів і прибутку будівельної компанії – селебріті-маркетинг.

Купи квартиру – зірка в подарунок

У світі бізнесу оцінка ризиків є основоположною стадією підготовки і реалізації будь-якого проекту, в тому числі і рекламної кампанії. Використання ноу-хау в прийомах – справа ризикована, тому багато рекламщиків вибирають перевірений спосіб: задіють представників шоу-бізнесу, спорту та інших зірок, тобто відомих осіб і голосів, що викликають інтерес аудиторії.

Спосіб застарілий, що"обріс" безліччю "але", однак дієвий. Саме тому час від часу ми бачимо і чуємо улюблених і не дуже артистів на екранах, бордах і радіо із закликом стати сусідами і придбати житлові метри в новому ЖК.

Так і живемо: вранці, їдучи на роботу, чуємо по радіо оксамитовий голос відомої народної артистки, яка гарантує затишний ставок зі зграєю канадських лебедів у дворі нового комфортабельного житлового комплексу. Потім, як мінімум на п'яти білбордах, помітимо відомого ведучого популярного кулінарного шоу, який обіймає дівчину модельної зовнішності та обіцяє найщасливе життя в найкращому житловому комплексі найближчого передмістя. А ввечері, засинаючи перед телевізором, останнє, чим може здивувати нас день – це відеоролик, в якому відомий спортсмен виринає з басейну і простягає ключі від квартири у новому концептуальному будинку в спальному районі столиці.

В пішій доступності... майже

Варто зазначити, що самі ж зірки неохоче поширюють інформацію про подібні "халтурки", тому аналітики і статистики за таким видом реклами дуже небагато.

З перевірених джерел відомо, що гонорари за рекламну кампанію можуть становити суму приблизної вартості пентхауса на декількох рівнях в центрі столиці. Також відомі випадки, коли з відомими "акторами" рекламних кампаній новобудов розплачувалися квадратними метрами в нових ЖК.

За спостереженнями мешканців, які купили нерухомість в об'єктах, які активно презентувалися зірками вітчизняного шоу-бізнесу, до їх розчарування, ці відомі особистості або зовсім не живуть в цьому будинку, або незабаром продають нерухомість і переїжджають. Також відомі випадки, коли знаменитості продовжують рекламувати житловий комплекс і після продажу, демонструючи щасливе життя в ньому.

"За" і "проти" проживання поруч

За допомогою опитування фокус-групи, що складається з людей різного рівня доходу, статі, освіти і способу життя, ми сформували рейтинг "за" і "проти" сусідства із зіркою.

В топі переваг: можливість додаткової охорони приватної власності, бонуси в питаннях благоустрою та інфраструктури, а також можливість швидкого і легкого доступу для отримання автографа або селфі з кумиром.

З головних недоліків: режим життя зірок часто відрізняється від режиму представників інших класів населення, також підвищений інтерес і увага до приватної власності відомих сусідів та можлива неадекватна поведінка їх фанатів можуть доставляти незручності.

Зірка в ЖК – не означає якість

І все ж, важливо розуміти, що ніякий зірковий сусід не гарантує якість матеріалів, використовуваних для зведення новобудови, а також повноту і відповідність будівельної документації. Присутність знаменитості по сусідству скоріше лише приємний бонус при покупці квартири і житті в новому ЖК. У разі, якщо вам імпонує її творчість, звичайно.

Та й з іншого боку, зіркам теж потрібно десь жити...