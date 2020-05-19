Нові містобудівні норми у Китаї: заборонили хмарочоси і копії архітектури

Влада Китаю вирішила впорядкувати в країні містобудування і ввела низку обмежувальних заходів: скасували будівництво величезних хмарочосів і будівель незрозумілою форми.

Про це йдеться у тексті прийнятого китайською владою рішення з приводу змін у політиці містобудування, який опублікований на офіційному сайті Міністерства ЖКГ Піднебесної, передає Dezeen.

Відповідно до нових правил, введених урядом Китаю, тепер всі будівлі, висота яких буде перевищувати 250 метрів, на стадії проектування будуть ретельно перевірятися на безпеку і відповідність до нових норм. А будівництво будівель вище 500 метрів тепер в Китаї під суворою забороною.

У Китаї більше не будуватимуть хмарочоси pixabay.com

У документі сказано, що таке рішення було прийнято з метою підкреслити дух країни: привести зовнішній вигляд міст до сучасного стилю і окремо виділити райони, де буде збережений національний колорит Китаю.

При цьому окремим пунктом рекомендацій, даних архітекторам, прописана неможливість у майбутньому використовувати чужі, вже реалізовані проекти. Цей пункт стосується важливих для Китаю будівель і споруд, таких, як театри, музеї, стадіони та інші громадські місця.

Копіювати будь-які споруди, побудовані в інших країнах, – не можна. При цьому поки незрозуміло, що буде з уже побудованими "копіями" Тауерського моста, Тріумфальної арки, Ейфелевої вежі і Сіднейського оперного театру.

Що стосується висотних будівель, минулий рік стане останнім в їх епосі. У 2019-му було побудовано рекордну кількість будівель заввишки більше 300 метрів. Крім цього, був зданий 530-метровий центр фінансування, який став найвищим у країні.

Нововведення торкнуться і жителів старих кварталів. Хочуть вони того чи ні, їм доведеться виселятися. Їх будинки уряд вирішив знести і перебудувати. Ті, хто не погодиться з рішенням уряду Китаю, будуть виселяти через суд.

Ще одне правило стосується креативників. Під заборону потрапило будівництво "дивних" споруд, які будуть відрізнятися від загального міського пейзажу. У нових правилах для архітекторів прописані також норми про форму, кольоровій гамі, висоті і інших тонкощів, які повинні бути враховані під час проектування нових будівель.