Що ще зробити на карантині: ідеї

08:20, 30.04.2020

Дотримуючись рекомендацій залишатися вдома, ми вже трохи звикли бути на карантині. Вчимося онлайн, готуємо домашню їжу, проводимо генеральне прибирання, удосконалюємо англійську, дивимося серіали, намагаємося читати книги, вечеряємо з друзями по відео-конференції, влаштовуємо інші онлайн-заходи і багато чого ще. Утримувати позитивне мислення, підміняти панічні настрої інформованістю, займати себе і дітей – це стандартний сценарій.

Що ще робити на карантині, коли загальний список справ закінчився? Ось кілька ідей:

Зробити перестановку

Навіть якщо ваші меблі розставлені ідеально, для мозку буде дуже корисно перестати на автоматі віддавати команду рукам ставити чашку справа. Незважаючи на роздратування, яке може виникнути як перша реакція, користі від такого свіжого погляду набагато більше – це запустить продукування нових думок.

Додати краси

Якщо ми так багато часу проводимо вдома, чому б не оточити себе красивими речами? Гармонійно розташовані і розставлені предмети радують. Сам процес може принести задоволення, а узгодження з сім'єю нової креативної концепції – теж окремий процес, який тренує ораторські здібності та вміння домовлятися.

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Створити арт-об'єкт

Можете це зробити разом з дітьми. Наприклад, написати картину. Підготовка та реалізація може зайняти багато днів. Але в нашому випадку, ми нікуди не поспішаємо. Так що чим довше вона буде, тим краще. І творити, творити, творити... Попередньо можна подивитися кілька навчальних відеоуроків.

Очистити телефон

Зробіть очищення телефону. Приберіть додатки, якими не користуєтеся і встановіть ті, які відтепер будуть допомагати вам самовдосконалюватися: мови, книги, вина, музика, спорт...

Можна почати вивчати основи карате і зрозуміти, що постулати цього східного єдиноборства вам вже частково відомі (погодьтеся, такі відкриття не можуть не радувати).

Переглянути зв'язки

Є можливість чесно подивитися на своє оточення. Якщо за місяць карантину у вас не виникає бажання дізнатися, як там справи у вашого друга, значить, ця людина поза вашого кола і, по факту, ви не вважаєте її близькою.

Побудувати нові плани

Давайте уявимо, що карантинні обмеження стануть звичайним режимом життя. Як в такому випадку залучати клієнтів, чим заробляти, як спілкуватися і навіть будувати сім'ю? Що вам потрібно змінити і адаптувати в своєму житті для цього? Поява плану Б не тільки додасть вам впевненості, але і може показати, чого вже сьогодні ви не потребуєте.

Написати книгу або розповідь

Зараз всі пишуть, знімають відео, ведуть блоги. Наскільки добре це вийде у вас, ви зможете дізнатися тільки тоді, коли спробуєте. Мадонна писала дитячі казки, між іншим. А до чого привела історія про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг? Раптом і вас сюжетна лінія поведе далеко і надовго. Спробуйте.

Вивчати кухні світу

Вивчіть одну з екзотичних кухонь світу. Дізнавайтеся її, поки не знайдете той рецепт, який можна приготувати вдома в Україні. Повірте, страви бразильської кухні можуть здивувати вас своєю простотою.

Мріяти

Зупинитися і виділити трохи часу для того, щоб помріяти, корисно завжди. Зараз саме час подумати про те, яке житло вам більше підходить, чого ви хочете для себе і своєї сім'ї. Адже не виключено, що під прожекторами ментальних змін і мрії стануть новими. Не у всіх, але у багатьох змінилися пріоритети та розуміння, що важливо, а що ні. Вигадайте собі нову мрію!

Ваш варіант

А що робите на карантині ви, коли новий стандартний список справ вже вичерпали?