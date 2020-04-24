20:48, 24.04.2020

Первинний ринок житла в Україні має свої правила, у яких треба розумітися, перш ніж вирішити інвестувати. Адже інвестування у новобудову завжди супроводжується численними ризиками, які вкладнику варто усвідомлювати.

Які існують ризики для інвестора

Країнні ризики (все, що пов'язане з Україною та гривнею. Наприклад, великий борг та відсутність траншу від МВФ, що знизить надходження до бюджету, призведе до вимушеного скорочення витрат бюджету та штату та стане наслідком економічного падіння);

Галузеві ризики (все, що пов'язане з будівництвом як галуззю. Наприклад, чи є законодавчий дозвіл на проведення будівельних робіт під час надзвичайної ситуації та карантину);

Групові ризики (все, що стосується компанії-девелопера або пов'язаних осіб. Наприклад, податкові штрафи щодо іншого об'єкту або бізнесу, що вплине на грошовий потік та його розподіл);

Ризики об'єкту (все, що стосується реалізації окремо взятого проекту).

Останні два можна мінімізувати озброївшись інформацією та проаналізувавши її.

Здійснюючи інвестування в новобудову, інвестору для надійності варто встановити чи дотримуються учасники будівництва норм містобудівного та земельного законодавства, перевірити наявність судових проваджень, врахувати репутацію забудовників тощо. Часто це потребує додаткових спеціальних знань та аналітичних здібностей.

Крім того, інвестор має забезпечити свою безпеку шляхом укладання правильних договорів з умовами, що забезпечують йому механізми захисту прав та інтересів.

Персональне експертне бюро

Розібратися в будівельному та земельному праві, навчитися користуватися усіма базами даних, опрацьовувати публічну інформацію та виокремлювати факти у пресі – непростий та кропіткий процес для будь-якої людини, якщо перевірка новобудов не входить у її професійну компетенцію.

Роботу щодо перевірки здійснює команда експертів НЕРУХОМІ, які ретельно перевіряють кожний житловий комплекс.

Перевірка включає наступні етапи:

збирання інформації та будь-яких відомостей в інформаційних базах даних та з інших офіційних джерел, що також включає направлення запитів до відповідних органів;

аналіз та обробка зібраної інформації на предмет дотримання будівельного та земельного законодавства, встановлення можливих порушень та виявлення ризиків проекту;

формування думки експерта, що включає виявлення ключових проблемних моментів об'єкта будівництва або відсутності таких;

розроблення рекомендацій інвестору на підставі думки експерта для зниження ризиків, що пов'язані з проектом, групою або галуззю та підвищення ступеня захисту.

Рекомендації від експертів умовно можна розділити на декілька блоків:

стосуються проекту та направлені на встановлення дотримання вимог містобудівного та земельного законодавства, зокрема під час проектування та будівництва;

стосується учасників будівництва (включає наявність кримінальних проваджень, податкових боргів або історичної та вже відомої інформації про них);

стосується умов договорів щодо об'єкта інвестування.

НЕРУХОМІ формують свої рекомендації на захист інтересів покупця та керуються найкращими практиками та загальними правилами для успішного інвестування. Основна мета – мінімізувати ризики інвестора, які варто оцінити до угоди.

Рейтинг, рекомендації інвестору та експертна думка про новобудову – основні інструменти, які пропонує ресурс НЕРУХОМІ для кожного, хто досліджує проект. Ці три інструменти зможуть підсвітити найголовніші та найважливіші аспекти проекту. Загалом вони формують його інвестиційну привабливість.

Остаточне рішення, звичайно, завжди залишається за інвестором. Однак НЕРУХОМІ допоможуть зробити його більш виваженим.