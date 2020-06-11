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НБУ виставить на аукціон нерухомість, придбану за кредитами рефінансу

11.06.2020 - 13:58

Національний банк планує провести 26 червня аукціон з продажу нерухомості, придбаної у власність по кредитах рефінансу.

Згідно з повідомленням, на аукціон виставлять ½ і ½ господарських будівель, господарських споруд в Одеській області, придбаних у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України.

НБУ влаштує розпродаж нерухомості

.wikipedia.org

Дата проведення електронних торгів – 26 червня 2020 року. Час торгів – з 9:00 до 18:00.

Початкова ціна продажу лота 80 269 447,17 грн. без НДС.

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