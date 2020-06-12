Нацбанк рекордно знизив облікову ставку до 6% річних

18:28, 12.06.2020 46

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних з 12 червня 2020 року.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

Відзначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

НБУ рекордно знизив облікову ставку
flikr.com

Коли інфляція і ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходів для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку і проводить жорстку монетарну політику.

Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції і поліпшення макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це викликає поступове здешевлення депозитів і кредитів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за словами банкірів, зниження облікової ставки – це шлях до дешевої іпотеки. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що у кожного громадянина України буде можливість оформити іпотечний кредит під 10%. Він також пообіцяв, що такий відсоток по іпотечних кредитах буде доступний "найближчим часом".

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