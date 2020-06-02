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Мін'юст планує закрити в'язниці, а земельні ділянки віддати інвесторам

2.06.2020 - 17:46

Міністерство юстиції України планує залучити інвесторів до користування закритими в'язницями і земельними ділянками.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька в коментарі Укрінформу.

Для реалізації планів в Мін'юсті також збираються ініціювати зміни в законодавстві, щоб удосконалити модель співпраці в рамках державно-приватного партнерства. За словами Висоцької, модель повинна стати прозорою, простою, швидкою, мати гарантії як для держави, так і для інвестора.

Мін'юст хоче залучити інвесторів, віддаючи їм закриті в'язниці

pixabay.com

"Вони (зміни) невеликі, необ'ємні, але необхідні для того, щоб потім ми могли не точково проєктами займатися, коли по 2-3 роки один проєкт "тягнеться", а запустити по Україні стільки, скільки інвесторам буде цікаво з нами працювати. Тому, зараз, в найближчі 3-4 місяці, ми повинні попрацювати над оптимізацією в'язниць", – розповіла чиновниця.

На даний момент у Мін'юсті готують пакет документів на кожний певний до закриття заклад. В цьому році, повідомила Висоцька, планують закрити 9 в'язниць, а персонал, близько 2 тисяч осіб, звільнити. У Мін'юсті планують перенаправити кошти, які йшли на зарплату співробітникам оптимізованих в'язниць, на персонал в інших установах.

6 грудня 2016 року Міністерство юстиції підписало Меморандум, метою якого є консолідація зусиль сторін, спрямованих на реалізацію пілотного проєкту в рамках державно-приватного партнерства з підготовки та запуску будівництва нових Київського та Львівського СІЗО та лікарні.

В рамках проєкту передбачалося, що інвестор може отримати земельну ділянку і стару будівля у межах міста в своє користування, якщо побудує в іншому місці нову будівлю для СІЗО за міжнародними стандартами. Проєкт досі так і не реалізований.

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