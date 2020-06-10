Міноборони відсудило землю, яка використовувалася гаражним кооперативом

16:31, 10.06.2020 102

Міністерство оборони та Офіс генерального прокурора повернули в державну власність земельну ділянку в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

"Північним апеляційним господарським судом задоволено позов Міноборони до Київської міської ради та гаражно-будівельному кооперативу в частині: визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу суб'єкту господарювання у власність згаданої земельної ділянки; скасування свідоцтва про право власності на земельну ділянку; зобов'язання повернути Міноборони земельну ділянку і забезпечити можливість користування нею ", - йдеться в повідомленні.

Суд повернув землю Міністерству оборони pixabay.com

Відзначається, що зараз проводяться заходи, спрямовані на фактичне повернення земельної ділянки в сферу управління Міноборони.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".