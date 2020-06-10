УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

Міноборони відсудило землю, яка використовувалася гаражним кооперативом

10.06.2020 - 16:31

Міністерство оборони та Офіс генерального прокурора повернули в державну власність земельну ділянку в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

"Північним апеляційним господарським судом задоволено позов Міноборони до Київської міської ради та гаражно-будівельному кооперативу в частині: визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу суб'єкту господарювання у власність згаданої земельної ділянки; скасування свідоцтва про право власності на земельну ділянку; зобов'язання повернути Міноборони земельну ділянку і забезпечити можливість користування нею ", - йдеться в повідомленні.

Суд повернув землю Міністерству оборони

pixabay.com

Відзначається, що зараз проводяться заходи, спрямовані на фактичне повернення земельної ділянки в сферу управління Міноборони.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".

Коментарі

744
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Що не ОК з житловим комплексом OK'LAND: експерти проаналізували будівництво

Що не ОК з житловим комплексом OK'LAND: експерти проаналізували будівництво

Забудовник здійснив чимало порушень

10.06.2020 - 15:29
Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

На даній ділянці дозволено будувати тільки 4-поверхові будинки

10.06.2020 - 15:20
У Кабміні розповіли про спецоперацію з повернення будівельного реєстру

У Кабміні розповіли про спецоперацію з повернення будівельного реєстру

Міністр Федоров спрогнозував атаки на Мінціфри

10.06.2020 - 14:28
У Києві будуть вирішувати питання "хрущовок" за принципом "ефекту доміно"

У Києві будуть вирішувати питання "хрущовок" за принципом "ефекту доміно"

Ініціатива була передбачена в Генеральному плані столиці

10.06.2020 - 14:11
Українці встановили сонячних панелей майже на 500 млн євро

Українці встановили сонячних панелей майже на 500 млн євро

Всього було встановлено понад 24 тисяч сонячних панелей

10.06.2020 - 11:48