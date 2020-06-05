Змінився порядок оренди державного та комунального майна

Уряд затвердив новий порядок передачі державного і комунального майна в оренду. Тепер все буде відбуватися виключно через електронну торгову систему.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

У повідомленні наголошується, що новий механізми також передбачає оприлюднення інформації за результатами аукціону і впровадження онлайн-моніторингу.

Кабмін змінив принцип оренди нерухомості pixabay.com

У Мінекономіки підкреслюють, що таке рішення спрямоване на підвищення ефективності орендних відносин, спрощення і модернізацію процедур оренди, забезпечення рівного доступу всіх зацікавлених потенційних орендарів до майна і конкурентоспроможності, запобігання зловживань і посилення громадського контролю в цій сфері.

"Проведення ефективних, прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів. У свою чергу, це сприятиме розвитку ринкового середовища і, як наслідок, збільшення кількості робочих місць та самозайнятості населення", - розповів міністр економіки Ігор Петрашко.