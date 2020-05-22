Зміни контролю забудови: Шмигаль розповів про нововведення

Кабмін в рамках реформи ДАБІ планує скасувати контроль забудови на початкових етапах будівництва і поставити контроль на етапі введення об'єкта в експлуатацію.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з учасниками будівельного ринку, передає урядовий портал.

За словами Дениса Шмигаля, під час розробки реформи було враховано європейський досвід.

"Ніде в Європі немає контролю будівництва на вході, є містобудівні умови і обмеження, за які хтось несе персональну відповідальність", – заявив глава уряду.

Шмигаль розповів про нововведення у будівництві kmu.gov.ua

Суть реформи, нагадав прем'єр-міністр, полягає в тому, щоб замість ДАБІ, яка має надмірні повноваження, створити три центральних органах влади, між якими розподіляться регуляторні та контролюючі функції.

"Потрібно відокремити контрольну функцію, викинути ліцензування як непотрібне, забрати контроль на вході і поставити контроль на етапі введення в експлуатацію", - заявив він

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Кабінет міністрів затвердив план впровадження електронної системи в сфері будівництва. Новий реєстр будівельної діяльності почне роботу в червні.