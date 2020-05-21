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Зеленський пообіцяв почати масштабне будівництво спорткомплексів

21.05.2020 - 18:22

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво 25 спортивних комплексів в кожній області і має намір назвати їх на честь сучасних спортивних легенд.

Про це він сказав в ході прес-конференції 20 травня.

"З Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області ... Я б дуже хотів, щоб ми назвали, якщо так можна відповідно до законодавства України, всі ці стадіони і великі спортивні майданчики в честь сучасних, не тільки тих, хто, на жаль, пішли ... Але у нас є сучасні спортивні легенди ", - зазначив він.

Зеленський розповів про масштабне будівництво в Україні

president.gov.ua

Зеленський підкреслив, що в цьому році очікуються перші проекти будівництва цих комплексів.

Як писали НЕРУХОМІ, проектом Генерального плану Києва заплановано збільшення ємності і кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.

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