Зеленський хоче розширити програму "Великого будівництва"

16:15, 4.06.2020 246

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Міністерством регіонального розвитку про додавання до програми "Великого будівництва" зведення гуртожитків.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб до "Великого будівницта "додати спорудження гуртожитків в Україні", – заявив президент під час робочої поїздки у Хмельницьку область, де він оцінював стан реалізації програми.

Він зазначив, що під час зустрічі з ректорами провідних вузів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти – відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

Президент підкреслив, що у рамках програми передбачено будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків і спорткомплексів. Водночас глава держави висловив побажання здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

"Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути. Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам дав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів", – підкреслив президент.

Зеленський хоче розширити програму "Великого будівництва"
president.gov.ua

Також Зеленський ознайомився з ходом будівництва дитячого садка у селі Давидковці Хмельницького району. Президенту розповіли, що загальна вартість проєкту становить понад 27 млн грн. в даний час будівля готова на 65%, і до першого вересня об'єкт здадуть в експлуатацію.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, незважаючи на зменшення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реалізація проєкту "Великого будівництва" у 2020 році має відбутися.

Інші новини

Депутат Запорізької міськради за гроші обіцяв вирішити питання з землею

Свої послуги підозрюваний оцінив у 340 тисяч гривень

15:16, 4.06.2020 905 1

ЖК 4U: ізраїльська компанія будує, а штрафи за порушення платитимуть із українського бюджету?

Про будівництво без проєкту, документів та можливості його завершити

14:48, 4.06.2020 1182 4

Як отримати будівельний паспорт: інструкція

Розгляд заявки і документів триває 10 днів

13:47, 4.06.2020 1057

Півтори квартири на обмін: Кличко розповів, що отримають власники "хрущовок"

Мер столиці розповів про проєкт Генплану

13:28, 4.06.2020 2211 6

Іпотека по 10%: банки вже видають такі кредити, але з певними умовами

Забезпечити низьку ставку за всіма програмами без підтримки держави складно

11:45, 4.06.2020 1617 1