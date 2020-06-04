16:15, 4.06.2020 246

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Міністерством регіонального розвитку про додавання до програми "Великого будівництва" зведення гуртожитків.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Ми зараз будемо говорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Мінрегіоном про те, щоб до "Великого будівницта "додати спорудження гуртожитків в Україні", – заявив президент під час робочої поїздки у Хмельницьку область, де він оцінював стан реалізації програми.

Він зазначив, що під час зустрічі з ректорами провідних вузів 2 червня йому розповіли про одну з великих проблем вищої освіти – відсутність студентських гуртожитків з якісними умовами.

Президент підкреслив, що у рамках програми передбачено будівництво в кожному регіоні п'яти шкіл, дитсадків і спорткомплексів. Водночас глава держави висловив побажання здати в експлуатацію всі навчальні заклади до першого вересня.

"Можливо, всі не будуть готові через коронавірус. Але в більшості своїй мають бути. Наша стратегія дуже проста: за ці п'ять років, які нам дав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів", – підкреслив президент.

Зеленський хоче розширити програму "Великого будівництва" president.gov.ua

Також Зеленський ознайомився з ходом будівництва дитячого садка у селі Давидковці Хмельницького району. Президенту розповіли, що загальна вартість проєкту становить понад 27 млн грн. в даний час будівля готова на 65%, і до першого вересня об'єкт здадуть в експлуатацію.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, незважаючи на зменшення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реалізація проєкту "Великого будівництва" у 2020 році має відбутися.