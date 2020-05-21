Зеленський доручив Кличку активніше вирішувати питання недобудов Укрбуду

Мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії Укрбуд.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

"Я хотів би, щоб тут пан Кличко підключився до цього питання. Я думаю, що це все ж правильно, щоб він зміг якомога швидше відзвітувати і розповісти, що там відбувається з Укрбудом", – зазначив Зеленський.

Зеленський згадав про проблему Укрбуду president.gov.ua

Він нагадав, що всі повноваження щодо добудови об'єктів Укрбуду були передані будівельній корпорації Київміськбуд.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві на мітинг минулого тижня зібралися інвестори Укрбуду, які вимагали звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.

При цьому Вищий анктікоррупціонний суд (ВАКС) відправив екс-депутата і колишнього президента Укрбуду Максима Микита під цілодобовий домашній арешт.