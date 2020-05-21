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Замість ДАБІ: Кабмін затвердив впровадження електронної системи у будівництво

21.05.2020 - 12:16

Кабінет міністрів затвердив план впровадження електронної системи у сферу будівництва. Новий реєстр будівельної діяльності почне роботу у червні.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе у Telegram-каналі.

"У червні почне роботу новий реєстр будівельної діяльності замість "легендарного реєстру ДАБІ", а пілотні регіони почнуть прозоре ведення містобудівних умов і обмежень", – розповів міністр.

Він також розповів і про складнощі, які супроводжують нововведення. Федоров, зокрема, поскаржився на замовні інформаційні атаки на реформу і міністерство, DDoS атаки на поточний реєстр, спроби обдурити, дискредитувати або зламати е-кабінет забудовника.

Михайло Федоров

zik.ua

"Спроєктувати сучасну візію це одна справа, але реалізувати цю візію через бюрократичні перешкоди, спротив корупціонерів і "схемщиків" – зовсім інша", – пише Федоров.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Асоціація міст України (АМУ) попросила уряд розблокувати роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

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