Законопроєкт про будівельну продукцію вплине на якість матеріалів – думка

19:04, 21.05.2020

Прийняття Верховною Радою України за основу законопроєкту про будівельну продукцію – це необхідний крок до якісних матеріалів, безпечних споруд і європейського законодавства.

Таку думку висловив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у себе в Facebook.

Якість будматеріалів в Україні зросте
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"Конфедерація будівельників України, як учасник Федерації європейської будівельної промисловості, налаштована доопрацювати регламент до другого читання. Наші експерти беруть участь у робочій групі при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування", – зазначив він.

Парцхаладзе додав, що спільне головне завдання – гармонізація законодавства та привнесення високих стандартів на український ринок.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який спрямований на запровадження в Україні регламенту Європейського Союзу про якість будівельної продукції.

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