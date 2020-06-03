Якщо помилково скасували субсидії: в Мінсоцполітики розповіли, що робити

16:00, 3.06.2020 274 1

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що потрібно робити, якщо помилково була скасована субсидія, при цьому одержувачі справно оплачували комунальні послуги.

Зокрема, про це розповів заступник міністра Віталій Музиченко в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, в травні відбулася процедура перевизначення права отримання субсидії, а також вивчалася інформація про оплату одержувачами комуналки. У разі якщо на цьому етапі громадян помилково позбавили субсидії, необхідно звернутися в орган соцзахисту населення – відправити заяву поштою.

Як відновити отримання субсидії pexels.com

Чиновник також уточнив, що якщо відповідь не надають протягом 10 днів, потрібно з'ясовувати, на якому етапі розгляду перебуває конкретний документ.

"Постачальники послуг надають інформацію управлінням соцзахисту про наявність простроченої заборгованості. Бувають ситуації, коли ця інформація не відповідає дійсності. За нашими даними, більше 95% одержувачів субсидій – це добропорядні платники", – пояснив Музиченко.

За словами заступника міністра, якщо громадянин своєчасно оплачував комунальні послуги, а постачальник заявляє про заборгованість, в управління соцзахисту потрібно направити копії документів. До того ж ця ситуація не буде перешкодою для отримання субсидій.