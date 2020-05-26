18:23, 26.05.2020 526 1

Українці у 2020 році мають заплатити податки за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв.м (квартири) і 120 кв.м (для будинків). При цьому власники великих квартир (від 300 кв.м) і будинків (від 500 кв.м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби.

Не потрібно платити податок за квартири (незалежно від їх кількості) загальною площею до 60 квадратів і будинків до 120 квадратів.

"Крім того, фізична особа-власник об'єкта нерухомості загальна площа якого перевищує 300 кв (для квартири) і/або 500 кв.м. (для будинку), додатково сплачує 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частина)", – йдеться у роз'ясненні.

Як платити податок на нерухомість vn.com.ua

Ставку податку для нерухомості визначають сільські, селищні чи міські ради. За кожен "зайвий" квадрат понад вказану норму потрібно платити до 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

"Звертаємо увагу, що платники податків мають право звернутися з письмовою заявою за своєю податковою адресою до органу ДПС для проведення звірки даних про об'єкти нерухомості, часткою, права на користування пільгою, розміру ставки податку, нарахованої суми податку, розміру загальної площі об'єктів житлової або нежитлової нерухомості", – йдеться у повідомленні.

На рівні держави встановлена єдина ставка в 1,5% від торішньої мінімалки (70,6 грн). Однак у багатьох містах ставку знизили до 1% (41,7 грн). Як і у випадку з площею, місцева влада має право знизити ставку, але не збільшити її. Тобто менше вимагати можна, а більше – не можна.

Припустимо, за зайві 30 кв. м зі ставкою податку у 1,5% в 2020-му необхідно заплатити податок у розмірі 2118 грн. Якщо ж ставку знизили до 1%, то податок за таку ж площу складе вже 1251 грн.

Як писали раніше НЕРУХОМІ, податок на нерухомість новий власник об'єкта платить, починаючи з місяця, в якому він придбав право власності.