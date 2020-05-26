Восени ціна на електроенергію для українців може зрости

19:25, 26.05.2020 828 1

Уже восени для українців можуть скасувати пільгові 100 кіловат на світло, а ще на 20% збільшити ціну електроенергії для промисловості.

Такі нововведення запропонувало Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України, передає ТСН.

Відповідні зміни готуються для того, щоб держава змогла заплатити за так звані "зелені тарифи", які зараз є найдорожчими у Європі. Міністерство енергетики збирається запропонувати виробникам "зеленої" енергії меморандум. І хоча мало українців мають відношення до сонячних або вітрових станцій, цей документ може їх зачепити.

Український тариф на "зелену" енергетику нині один з найвищих у світі. Вже сьогодні "зелена" енергетика, яка займає лише 8% ринку, забирає з нього майже чверть всіх грошей. Для розуміння – кіловат атомної станції коштує всього 67 копійок. А ось з сонячної панелі – 4,25 гран. Вітровий – до 3,5 грн.

Величина у кілька разів перевищує тариф для промислових підприємств. І ці борги повинні бути вирішені за рахунок бюджету, який у нинішній ситуації не може це зробити.

Україна вже заборгувала мільярди гривень за "зелені" тарифи. У Міністерстві енергетики неодноразово говорили, що держава не може дозволити собі такі ціни. І обіцяли домовитися з інвесторами.

У меморандумі є норма про зниження вартості електроенергії для сонячних електростанцій на 15%, для вітрових електростанцій на 7,5%. З'явилася заборона вводити в експлуатацію нові комплекси. Натомість інвесторам обіцяють справно платити за світло. А гроші на це планують брати з українців, піднявши для них тариф.

"Ви знаєте, що українці платять за пільговим тарифом - 90 копійок перші сто кіловат. І далі гривня шістдесят – інші. Було запропоновано цей пільговий тариф прибрати, щоб населення повністю платило за електроенергію гривню шістдесят вісім", – розповів нардеп, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Українська влада заборгували за "зелені тарифи" pixabay.com

За його словами, меморандум передбачає, що станеться це з 1 жовтня. Також у документі на 20% підняти тариф хочуть і для підприємств. А це відіб'ється на вартості товарів і послуг і на самих виробниках.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2020 році в Україні не буде, але ціни можуть злетіти для непобутових споживачів.