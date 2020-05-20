Власники нерухомості у Київській області сплатили 155 млн гривень податків

12:49, 20.05.2020

Власники нерухомості, відмінної від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Київської області більше 155, 2 млн грн за січень-квітень поточного року. Цей показник на 11% або 15,9 млн грн більше, ніж за такий же період минулого року.

Про це повідомляє прес служба Державної податкової служби.

Левову частку із загальної суми сплатили юридичні особи. Так, станом на 1 травня 2020 суб'єкти господарювання направили у місцеву казну – 126,8 млн вона грн, збільшивши приріст на 8 млн грн.

У свою чергу, фізичні особи сплатили – 28,3 млн грн, що на 38% або 7,8 млн грн більше суми, перерахованої в аналогічному періоді 2019 року.

Найбільші суми надійшли від власників нерухомості, зареєстрованої на території Києво-Святошинського управління – 35,6 млн грн, Бориспільського та Білоцерківського – 31,6 і 27 млн грн відповідно.

звіт податкової sfs.gov.ua

Раніше НЕРУХОМІ писали, що податок на нерухомість новий власник об'єкта платить, починаючи з місяця, в якому він придбав право власності. При цьому, повідомлення про сплату суми податку вручаються платнику контролюючим органом за місцем його місця реєстрації до 1 липня року, що настає за звітним роком.