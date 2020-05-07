Відмова від сміттєпроводів: європейський тренд, до якого долучилася Україна

18:01, 7.05.2020

Україна відмовилася від сміттєпроводів, дотримуючись європейського тренду – в світі успішно впроваджують роздільний збір сміття, при цьому піклуючись про гігієну і санітарны умови.

Наша країна дуже довгий час, аж до 1 жовтня 2018 року, керувалася старими нормативними документами – державними будівельними нормами (ДБН). До цього часу була необхідність облаштовувати сміттєпроводи у будинках висотою п'ять поверхів і вище.

Такі застарілі вимоги не зобов'язували українців відповідально ставитися до відходів, а функціонування у будинках сміттєпроводів гальмували систему сортування.

Як стверджують представники комунальних підприємств, обслуговування сміттєпроводів є досить витратним, оскільки вимагає періодичної мийки труби, своєчасної заміни контейнерів під нею, а також вивезення контейнерів з приміщення до сміттєвозу. Тому не дивно, що прогресивні забудовники намагалися ігнорувати вимогу.

Сміттєпровід – джерело фінансових проблем

Навіщо потрібен сміттєпровід? omskrielt.com

Сміттєпровід часто стає джерелом проблем, ніж чогось позитивного. Не приймаючи поки до уваги очевидні питання гігієни, відзначимо чисто фінансові аспекти. Цілком відчутну вигоду отримали підприємства з цілої низки сфер. Перш за все, це забудовники, які економлять на проектуванні та будівництві сміттєпроводів. За словами експертів, на ці цілі витрачається близько 1% від кошторисної вартості будівництва житлового будинку. З огляду на те, що собівартість побудованої висотки досягає декількох десятків мільйонів доларів, нескладно підрахувати, що економія виявиться дуже істотною.

Виграли і компанії з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), які прискорили процедуру вивантаження контейнерів для сміття, а значить, збільшили кількість обслуговуваних будинків. Виявилися в плюсах і підприємства, які займаються сортуванням та переробкою ТПВ. Їх представники лише зазначають, що встановлення контейнерів для роздільного збору сміття просто неможлива під час використання сміттєпроводів. А близько 40% відходів, що викидують, – це папір, скло, полімери або метал, які йдуть на повторну переробку.

Сморід, бруд і антисанітарія

Згідно з проведеними опитуваннями, переважна кількість мешканців також підтримують нововведення. Наявність чинного сміттєпроводу призводить до постійного неприємного запаху, бруду, з'являються гризуни та різних комахи. Останні можуть призвести до погіршення санітарно-гігієнічного стану в житловому будинку і ризику виникнення епідеміологічного спалаху.

Відзначимо, на ділі проектувальники часто ігнорували цю норму, а забудовники, які її виконували, згодом заварювали приймачі сміття ще до заселення будинку мешканцями. Більш того, близько половини сміттєпроводів, які спочатку використовувалися, зараз законсервовані з ініціативи самих же місцевих жителів або обслуговуючих організацій.

Майбутнє за сортуванням сміття antikor.com.ua

Замість підсумку

Отже, зваживши всі "за" і "проти", однозначно простіше, надійніше і краще виносити сміття до контейнерів, що встановлені у дворі житлового будинку на спеціально відведених майданчиках.

Підкреслимо, що останні зміни норм ДБН – це крок у напрямку правильного ставлення щодо відходів. Українцям слід ще дуже багато чому навчитися, для того щоб вийти на необхідний рівень роботи зі сміттям. Оскільки це може бути прибутковим бізнесом, а не джерелом проблем.