В Україні спростять перехід на нові договори про надання ЖКП

Верховна Рада України у середу, 20 травня, прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює перехід на нові договори про надання житлово-комунальних послуг та інші норми чинного законодавства в цій сфері.
Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів. Законопроєктом пропонується вдосконалити норми чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг. Також він врегулює питання перехідного періоду, які виникають у зв'язку з введенням в дію Закону "Про ЖКП" з 1 травня 2019 року і необхідністю прийняття співвласниками всіх багатоквартирних будинків рішень про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу).
Також законопроєкт регулює питання проведення органами місцевого самоврядування конкурсів за призначенням управителів багатоквартирних будинків (конкурси будуть проводитися тільки в разі отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку з проханням призначити управителя).
Спочатку в законопроєкті була норма, що передбачає несанкціоноване проникнення у житло громадян для відключення комунальних послуг за їх несплату. Однак перед голосуванням це положення з документа прибрали.