В Україні спростять перехід на нові договори про надання ЖКП

Верховна Рада України у середу, 20 травня, прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює перехід на нові договори про надання житлово-комунальних послуг та інші норми чинного законодавства в цій сфері.

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів. Законопроєктом пропонується вдосконалити норми чинного законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг. Також він врегулює питання перехідного періоду, які виникають у зв'язку з введенням в дію Закону "Про ЖКП" з 1 травня 2019 року і необхідністю прийняття співвласниками всіх багатоквартирних будинків рішень про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу).

Перехід на нові договори про надання комунальних послуг apostrophe.ua

Також законопроєкт регулює питання проведення органами місцевого самоврядування конкурсів за призначенням управителів багатоквартирних будинків (конкурси будуть проводитися тільки в разі отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку з проханням призначити управителя).

Спочатку в законопроєкті була норма, що передбачає несанкціоноване проникнення у житло громадян для відключення комунальних послуг за їх несплату. Однак перед голосуванням це положення з документа прибрали.