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В Україні величезна прірва у якості життя між багатими і бідними – ЮНІСЕФ

25.05.2020 - 14:47

В Україні існує значна нерівність умов проживання (наявність водопроводу, каналізації і гарячого водопостачання) між 10% найбагатших і 10% найбідніших. При цьому, половина багатодітних сімей проживає у квартирах, площа яких не перевищує 40 кв. м.

Про це йдеться у дослідженні фонду ЮНІСЕФ.

Згідно з наведеними даними, нерівність житлових умов відзначається насамперед між містом і селом. Так, 67,5% жителів великих міст відзначили наявність гарячого водопостачання, в сільській місцевості таких виявилося лише 19,2%.

Дослідження ЮНІСЕФ

unicef.org

Аналіз обмежень серед сімей з дітьми підтвердив значне нерівність у доступі до зручностей між жителями міст і сіл. Так, 33,4% сімей з дітьми в сільській місцевості вказали на відсутність у домогосподарстві водопроводу у зв'язку з нестачею коштів, 35,1% не мають ванни або душової кімнати всередині житла, а 43,8% – туалету всередині житла.

Серед усіх українських домогосподарств ці показники приблизно вдвічі нижче. Житлоплоща з достатньою кількістю кімнат є запорукою ефективної дистанційної роботи батьків і якісного навчання дітей.

У складних умовах під час карантину виявилися сім'ї з дітьми, особливо сім'ї з трьома дітьми і більше. Більше половини багатодітних сімей проживають у квартирах, площа яких не перевищує 40 кв. м.

Дослідження ЮНІСЕФ

unicef.org

Кожна десята дитина в містах страждає від украй недостатньою житлової площі (менше 5 кв. м на особу). Особливо вразливими є міські сім'ї з дітьми до шести років: серед цієї категорії 12,2% сімей живуть в умовах, коли житлова площа не перевищує 5 кв. м на особу.

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