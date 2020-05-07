В Україні підскочать тарифи на електроенергію на тлі колапсу в енергетиці

15:05, 7.05.2020

Україна опинилася на порозі енергетичної кризи – найбільшої у своїй історії, в результаті якої тарифи на електроенергію зростуть в середньому на 30%.

Про це йдеться в статті на сайті OBOZREVATEL.

Як відзначають експерти, ситуація у енергетиці України склалася катастрофічна. Споживання падає, борги ростуть, учасники ринку на межі банкрутства.

"Ми переживаємо найбільшу енергетичну кризу за всю історію України", – заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец під час круглого столу.

Тим часом, Міністерство, профільний комітет і регулятор розробили пакет рішень і зараз будуть їх узгоджувати і втілювати в життя. В результаті підвищення тарифів уникнути не вийде.

Зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожна наступна – 1,68 грн. У НКРЕКУ ж пропонують усереднений тариф на рівні 1,4 грн. Тобто можливе подорожчання складе 30%.

Україна на межі енергетичної кризи ua-energy.org

"Сім'я, яка зараз платить за електроенергію, припустимо, 200 грн на місяць, згідно з пропозицією НКРЕКУ, після перегляду тарифів повинна буде витратити 260 грн. Причому субсідіантам цю різницю повністю покриє держава, а от іншим доведеться переплатити", – йдеться у статті.

Важливо також зауважити, що в середньому складова електроенергії у загальних платіжках за комунальні послуги становить близько 10-15%. Левова частка – гаряча вода і опалення взимку.

Підкреслимо, що Ольга Буславець хоче зупинити блоки атомних електростанцій. Таким чином чиновниця планує "вирішити" всі проблеми галузі. З цією метою на державний Енергоатом прийшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Такі рішення державі будуть коштувати мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

Як раніше писали Нерухомі, переймаючи європейський досвід, Україна почала рухатися у бік енергозбереження, що знайшло своє відображення на законодавчому рівні і вплинуло на будівельні норми та інші державні стандарти. Адже не помічати зростання цін на електроенергію будь-якій людині стало неможливо.

Під час вибору житла обов'язковим стало перевіряти енергоефективність будинку. Підкреслимо, що це властивість, яка характеризується кількістю енергії, необхідної для створення належних умов для проживання та життєдіяльності людей.